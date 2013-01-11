Из-за опасности схода лавин на Кубани объявлено экстренное предупреждение

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Оно действует с 11 по 14 января на территории Апшеронского и Мостовского районов, а также в горах под Сочи, сообщила пресс-служба кубанского главка МЧС России.



Спасатели не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи, выходом из строя объектов жизнеобеспечения, перекрытием автомобильных дорог, мостов и тоннелей и гибелью людей, находящихся в горах.