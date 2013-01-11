6,5 млн человек приняли участие в московском новогоднем фестивале

В Москве впервые прошёл городской новогодний фестиваль, в котором приняло участие более 6,5 млн москвичей и гостей столицы. Об итогах проведения фестиваля на совещании по оперативным вопросам рассказала замглавы Департамента культуры города Москвы Евгения Шерменёва, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Новогодний фестиваль проводился с 20 декабря по 8 января. Всего в его рамках проведено более 1,3 тыс. мероприятий.

С 15 декабря началась информационная кампания. Для того чтобы заинтересовать москвичей, департамент культуры города выпустил специальные буклеты "100 поводов выйти из дома" . Кроме того, заработал сайт фестиваля, который, по данным на 8 января, посетило более 0,5 млн человек.

Новогодние мероприятия начались 20 декабря с общегородской акции "Мандарин-мобиль-театр". Как рассказала Евгения Шерменёва, артисты на шести красочно оформленных автомобилях проехали по всем округам Москвы, за четыре дня успели показать 96 представлений и раздать тонну мандаринов.

24 декабря более 3 тыс. посетителей Парка имени Горького торжественно встретили Деда Мороза. Одним из центральных событий фестиваля стало открытие новогодних ярмарок на шести пешеходных зонах в центре столицы. Посетителей ждали праздничные представления, выставки ледяных скульптур и бесплатный Wi-Fi.

Всего за новогодние праздники на ярмарках побывало около 1,2 млн человек.

Шерменёва также сообщила, что праздничные мероприятия проходили во всех 14 парках, подведомственных Департаменту культуры. Она также сообщила, что всего на каникулах городские парки посетило около 2 млн человек, в том числе порядка 50 тыс. - в новогоднюю ночь.

Также на Новый год на Охотном Ряду прошёл концерт "Я люблю Москву", в котором приняли участие артисты из разных стран. В каждом округе столицы были организованы фейерверки, а также два общегородских — на Москворецкой набережной и Воробьёвых горах.

Новый год на улицах Москвы встречало около 2 млн человек.

7 января на площади у храма Христа Спасителя прошёл большой рождественский концерт. Около 90 тыс. благотворительных приглашений на новогодние представления получили дети из социально незащищённых слоёв населения. Большая часть билетов была выкуплена за счёт средств бюджета города.

В праздничные дни более 500 тыс. человек смогли бесплатно побывать в 64 городских музеях и 27 выставочных залах, которые участвовали в городской акции.

"АН" писали, что с 24 декабря по 13 января в 19 театрах Москвы и Культурном центре "ЗИЛ" проходят бесплатные экскурсии по закулисью.