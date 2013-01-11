ФМС разрешила мусульманкам фотографироваться на паспорт в хиджабе

Мусульманкам, которые едут работать в Россию, с нового года можно фотографироваться на документы в хиджабах. Соответствующий приказ подписал глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.

С 1 января 2013 года допускается фотографирование в головных уборах, не скрывающих овал лица, людей, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними людьми без головного убора. Не допускается фотографирование в верхней одежде, шарфах, закрывающих часть подбородка, отмечает пресс-служба ФМС.

Эти требования являются идентичными требованиям к фотографированию для паспортов граждан Российской Федерации. Это правило касается людей, исповедующих различные религиозные убеждения.