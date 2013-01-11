Волгоград может лишиться трамвая

В Центральном районе Волгограда запланирован демонтаж трамвайных путей на стратегически важных направлениях. Это может серьезно затруднить и без того неблагополучную транспортную ситуацию в городе-герое.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области опубликовало план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год. В числе запланированных Минтрансом мероприятий значится разработка проектной документации на реконструкцию оживленном участке автодороги, которая предусматривает полную ликвидацию здесь трамвайных путей.

Эксперты в недоумении. Трамваи на этом пятачке пустыми не ходят даже в «час пик». От Дома Пионеров пути идут сразу в несколько районов города. Кроме того, маршруты проложены по улицам обширного частного сектора.

Что взамен? Маршрутные такси, признанные в Волгограде самым аварийным видом транспорта? Дальнейшее увеличение пробок и загазованности. Этот вопрос пока остается без ответа. Как неизвестны и причины, обусловившие необходимость ликвидации трамвайных путей на данном участке автодороги.

Когда в прошлом году Сергей Боженов был назначен губернатором Волгоградской области и покинул пост мэра соседней Астрахани, пессимисты уже тогда высказали предположение, а не начнет ли Сергей Анатольевич с ликвидации трамвайного сообщения, как сделал это в городе-соседе? Что ж, грустные прогнозы, похоже, начинают сбываться. Народ, комментируя ситуацию, печально констатирует: «Подарок властей к 100-летию волгоградского трамвая!» И он, пожалуй, самый мягкий и интеллигентный из всего, что говорится по этому поводу.

Юбилей трамвая и в самом деле пришелся в городе как раз на 2013-й год. И Царицын, между прочим, стал первым уездным городом, где провели трамвайную ветку. 25 лет исполняется в 2013-м и скоростному трамваю Волгограда.

Несколько лет назад в городе собиралась всероссийская встреча транспортников, на которой обсуждались наиболее успешные примеры борьбы с пробками в городах-миллионниках. Именно на этом солидном форуме сохранение трамвайного сообщения в Волгограде было признано специалистами удачным опытом, который помогает городу решать проблемы экологии и перегруженности улиц. Правда, участников конференции тогда приветствовал другой губернатор.