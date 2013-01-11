Сердюкова могут привлечь к уголовной ответственности за строительство дороги

Бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное строительство дороги к коммерческому объекту, принадлежащему его родственнику, стоимостью в 18 миллионов рублей.

Как сообщил источник, близкий к следствию, в пятницу в Следственном комитете во время допроса Анатолия Сердюкова по делу "Оборонсервиса" речь шла "о незаконном строительстве дороги длиною около восьми километров к одному из коммерческих объектов, принадлежащих родственнику экс-министра". По его словам, ущерб государству от этих действий составил 18 миллионов рублей.

"Не исключено, что по данному эпизоду Сердюков может быть привлечен к уголовной ответственности", - заявил источник, подчеркнув, что вопрос о дороге стал для экс-министра неожиданным. Сердюков ответил следователям, что ничего не знал о характере строительства и просто подписал директиву. По словам источника, Сердюков "сказал, что его дело - подписывать директивы, а как они исполняются - это вопрос к исполнителям", передают интернет-СМИ.

Напомним, сегодня экс-министр обороны РФ покинул Следственный комитет в статусе свидетеля, вновь отказавшись давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, в которой говорится о праве гражданина не свидетельствовать против себя. Но как заявил его адвокат - Генрих Падва, его подзащитный ответил на те вопросы следствия, которые счел необходимыми.

В СК не исключили, что статус Сердюкова в ходе следствия может измениться, поскольку его отказ от дачи показаний могут расценить как стремление воспрепятствовать расследованию дела о миллиардных хищениях в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что в деле "Оборонсервиса" в ближайшее время могут появиться новые эпизоды. А Сердюкова могут вызывать на очередной допрос по мере надобности, которая может возникнуть уже в феврале.