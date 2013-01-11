Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари

Глава Российского государства в пятницу решительно осудил терроризм во всех его проявлениях и подчеркнул, что борьба с этой угрозой требует самой активной координации усилий всего мирового сообщества.

Это заявление прозвучало в соболезновании Владимира Путина президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари в связи с совершёнными в стране варварскими террористическими актами, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Президент РФ передал слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"АН" писали, что накануне вечером в столице пакистанской провинции Белуджистан Кветте прогремели два взрыва, в которых погибли не менее 100 и получили ранения свыше 200 человек.