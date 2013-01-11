Собянин требует разрывать договоры с недобросовестными подрядчиками

Итоги работы городских служб в 2012 году подвели власти столицы в пятницу на оперативном совещании. Перед мэром Москвы отчитались работники ЖКХ, объектов культуры и торговли, служб общественного порядка и безопасности.

В целом работа в минувшем году признана удовлетворительной. Однако, в частности, как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в новогодние праздники было выявлено около 400 нарушений в уборке крыш служебных строений. При этом ответственность понесли всего пять человек.

Московский градоначальник поручил составить протокол по каждому случаю и применить санкции к нарушителям. Он также дал распоряжение провести анализ работы подрядных организаций, которые систематически не справляются со своими обязанностями.

"Попрошу дать предложения по расторжению договоров с такими организациями", - сказал Сергей Собянин, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Москвы.