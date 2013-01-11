В Крымске Путин проверяет восстановление города

В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Крымск, пострадавший летом 2012 года от наводнения. Он посмотрел, как восстанавливается город после стихийного бедствия и пообщался с жителями города.

Владимир Путин встретился с местными жителями в новом микрорайоне Крымска "Надежда", он пообещал людям, что все оставшиеся проблемы будут решены: "Я знаю, что вопросы помощи пострадавшим еще есть. Но что точно могу сказать: мы доведем все по максимуму".

Президент подчеркнул, что "нужно еще немало сделать, нужно завершить строительство социальной инфраструктуры, может быть не одного, а двух детских садов; нужно обязательно посмотреть, чтобы подобные катастрофы не повторялись".

Также он заявил, что для защиты города в дальнейшем, он намерен заслушать предложения Минприроды, а также руководителей всех ведомств, "посмотреть, что сделать по линии всех министерств для защиты города в будущем".

Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву еще раз "проверить, всем ли выданы компенсации". По его словам, многие люди не успели получить гражданство или оформить другие документы, но они "не виноваты, потому что оформление затягивается — столько бюрократии". Глава государства добавил, что следует "закончить спорные вопросы" по выплатам, которые пока рассматриваются в суде, передают интернет-СМИ.