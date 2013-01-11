В Симферополе можно будет публично избить фотографию начальника

В новом симферопольском спортивном клубе «Легион» за дополнительную плату можно будет приклеить на боксерскую грушу фотографию начальника или соседа.



Об этом «Аргументам недели - Крым» сообщил соучредитель клуба Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.



«У нас можно будет легко избавиться от стресса и накопившейся агрессии. Например, за дополнительную плату можно наклеить на «мешок» фотографию злого начальника или соседа с перфоратором, но это, как говорят в Одессе, за очень дополнительные деньги», - говорит АЛЕКСАНДРОВ.

Читать дальше