В Симферополе можно будет публично избить фотографию начальника
11 января 2013, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
В новом симферопольском спортивном клубе «Легион» за дополнительную плату можно будет приклеить на боксерскую грушу фотографию начальника или соседа.
Об этом «Аргументам недели - Крым» сообщил соучредитель клуба Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.
«У нас можно будет легко избавиться от стресса и накопившейся агрессии. Например, за дополнительную плату можно наклеить на «мешок» фотографию злого начальника или соседа с перфоратором, но это, как говорят в Одессе, за очень дополнительные деньги», - говорит АЛЕКСАНДРОВ.