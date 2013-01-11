В «антихристианском рейтинге- 2013» лидирует Северная Корея

Наибольшим преследованиям в прошлом году христиане подвергались в Северной Корее, говорится в последнем докладе международной правозащитной христианской организации «Open Doors».

В докладе представлен список их 50 стран, в которых правительства проводят жесткую религиозную политику,– так называемый Индекс преследований (World Watch List 2013). По данным «Open Doors», гонениям подвергаются около 100 миллионов христиан по всему миру.

Северная Корея лидирует в «антихристианском рейтинге» 11-й год подряд. В стране господствует государственный атеизм. От 200 до 400 тысяч северо-корейских христиан вынуждены скрывать свои религиозные убеждения, в трудовых лагерях страны заключены от 50 до 70 тысяч христиан.

В топе «черного списка» находятся также Саудовская Аравия и Афганистан, в которых преобладает исламский фундаментализм. В 2012 году они также возглавляли (после Северной Кореи) «антихристианский рейтинг», но в другом порядке : вторую строчку рейтинга занимал Афганистан, третью - Саудовская Аравия.

В первую десятку стран, где христианам живется несладко, вошли также Ирак, Сомали, Мальдивы, Мали, Иран, Йемен, Эритрея.

В «антихристианский рейтинг» попали 6 постсоветских республик: Узбекистан (16 место), Туркменистан (19 место), Азербайджан (38 место), Таджикистан (44 место), Казахстан (48 место), Киргизстан (49 место).

Индекс преследований учитывает ситуацию с преследованиями христиан в частной, семейной, государственной, национальной и церковной сферах.