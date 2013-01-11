Медведев: Улучшения ситуации в Московском транспортном узле нет

На совещании по вопросу развития Московского транспортного узла, которое состоялось в пятницу в аэропорту Внуково, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что не видит улучшения ситуации в Московском транспортном узле.

По словам Медведева, на развитие транспортного узла направляются большие инвестиции, но пока результатов нет: "Миллиарды большие, а толк-то от этого будет?. Я думаю, что за все время - во всяком случае постсоветское - никогда такого количества денег не выделялось".

Премьер подчеркнул, что количество средств, направляемых на транспортную инфраструктуру, не сопоставимо ни с каким прежним периодом, а "облегчения все равно нет", передают российские СМИ.

Отметим, ранее на совещании выступил министр транспорта РФ Максим Соколов, который сообщил, что объем средств, выделяемых на развитие Московского транспортного узла в 2013-2015 годах, составит около 280 миллиардов рублей.