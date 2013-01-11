Следователи: Сердюков не ответил ни на один вопрос

Экс-министр обороны Сердюков не ответил ни на один вопрос следователей по существу. «Нет, не знал, не причастен», так выглядит протокол допроса бывшего министра обороны.

Сегодня экс-министр обороны Ан. Сердюков побывал в качестве свидетеля на допросе в Главном Военно-следственно управлении СК РФ в переулке Хользунова. «Мерседес» Сердюкова с номерами серии «ХР» проследовал через главный вход. Отдельно, со двора въехал микроавтобус «Фольсваген» с несколькими охранниками ФСО на борту. Они рассредоточились внутри периметра прохода бывшего министра: от входной двери до кабинета на первом этаже.

«Сердюков отвечал на вопросы только «да» и «нет». Он опроверг показания Сметановой, что был в курсе незаконности сделок с недвижимостью. В частности, с землей под Туапсе. Он не дал ни одного показания против себя, опровергая свою собственную подпись под приказами», - заявил «АН-онлайн» один из членов следственной бригады.

По его словам, «так не допрашивают. Вопросы были составлены заранее и отосланы защитнику Падве. Мы получили отрицательные ответы. Кто бы сомневался?!».