Минкультуры РФ опубликовал список 100 фильмов для российских школьников

Министерство культуры РФ закончило работу над проектом списка ста отечественных фильмов, которые могут быть рекомендованы для просмотра на факультативных занятиях в российских школах, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Проект будет официально направлен в Минобрнауки России, поскольку все вопросы практической реализации идеи факультативного урока кино (окончательная версия списка фильмов, кто, каким образом и по каким научно-методическим материалам будет вести занятия и т.д.) относятся к компетенции Минобрнауки России, подчеркнули в Минкульте.

"АН" писали, что предложение ввести в школах уроки кино прозвучало в конце минувшего лета на круглом столе в Союзе кинематографистов. Руководство Минкультуры и Минобрнауки России приняли решение совместно проработать эту идею.

"Осенью 2012 г. все желающие могли на сайте mkrf.ru и сайтах ряда СМИ предложить 3 отечественных и 3 иностранных фильма. Получившийся в итоге список откорректировали специалисты НИИ Киноискусства (ВГИК), Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения, Российского института культурологии, Российского института истории искусств, Госфильмофонда России, Союза кинематографистов. Затем сотрудники Министерства занимались получением прав на показ отобранных фильмов,", - говорится в пресс-релизе Минкульта.

Вопрос окончательно не решён. По этой причине список "100 иностранных фильмов" будет опубликован позднее: права на показ зарубежного кино получать сложнее и дольше, посетовали в ведомстве.

Отметим, что в списке 100 отечественных фильмов Минкульта - картины минувшего двадцатого века, самая молодая - лента Владимира Бортко "Собачье сердце" 1998 года рождения. Очевидно, фильмы, отражающие российскую действительность, к показу детям не рекомендуются.