КПРФ предлагает Депардье вступить в их ряды

Французскому актеру Жерару Депардье предложили вступить в ряды компартии РФ. Такое предложение актеру поступило от секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина. Ранее еще одно приглашение поступило и от лидера Партии пенсионеров Игоря Зотова.

Валерий Рашкин заявил, что направил Жерару Депардье 11 января 2012 года официальное приглашение о вступлении в партию. Для получения партбилета французскому актеру придется пройти собеседование.

Он пояснил, что, судя по интервью Депардье, французский актер с российским гражданством разделяет идеи своего отца - коммуниста. "А учитывая то, что он получил наше гражданство, а наша страна, в общем-то, левая, то можно сделать ему предложение вступить в компартию", - цитируют его интернет-СМИ.

Напомним, после того, как Жерар Депардье получил российское гражданство, он уже стал почетным удмуртом, отказался от предложения возглавить министерство культуры Мордовии, а также от предложения стать актером Тюменского драматического театра. По словам самого Жерара Депардье, он ощущает себя гражданином Европы и хотел бы стать гражданином всего мира. И если он вдобавок к российскому паспорту, который получил благодаря удаче, получит еще и черногорский, то французский паспорт все рано сохранит, отметил актер.

А между тем, стало известно, что самому богатому французу, владельцу крупнейшей в мире компании, занимающейся производством предметов роскоши — группы Louis Vuitton Moet-Hennessy, - Бернару Арно, состояние которого оценивается в 41 миллиард долларов, бельгийские власти отказали в получении подданства Бельгии. Причиной отказа стало то, что миллиардер проживает на территории королевства менее трех лет. Кроме того, в отношении некоторых компаний Арно, зарегистрированных на территории Бельгии, было возбуждено расследование, поскольку власти подозревают, что в деятельности компаний не хватает прозрачности, а по некоторым данным, Арно может уклоняться от налогов.