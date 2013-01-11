Падва: Сердюков ответил на те вопросы следователя, которые счел нужными

В пятницу адвокат бывшего министра обороны РФ Генрих Падва заявил журналистам, что Анатолий Сердюков сегодня дал показания по делу "Оборонсервиса", но отвечал только на те вопросы, которые он счел нужными.

Адвокат заявил, что "информация о том, что Сердюков отказался отвечать на все вопросы следователя, неверная. Сегодня на допросе он ответил на ряд вопросов следователя, но лишь в ограниченном объеме, на те вопросы, которые счел нужными", - цитируют адвоката российские СМИ.

Генрих Падва подчеркнул, что его клиент по-прежнему пребывает в статусе свидетеля, "ни о каком другом статусе речи не идет, как не известно нам ничего о намерении следствия вызвать его на повторный допрос".

Заявление защитника экс-министра обороны несколько противоречит недавнему сообщению Следственного комитета РФ, в котором официальный представитель ведомства Владимир Маркин отметил, что Анатолий Сердюков отказался давать показания.

Владимир Маркин сообщил, что "сегодня бывший министр обороны Анатолий Сердюков, вместе с адвокатом, вовремя явился на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России и представил следователю несколько листов своих пояснений, в которых изложил свою версию реализации имущества Минобороны. Но от дачи показаний бывший министр отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ, которая, как известно, дает право не свидетельствовать против себя или близких родственников".

При этом Владимир Маркин подчеркнул, что любой гражданин России вправе самостоятельно решать, каким образом строить свою линию поведения. "Сердюков избрал такой путь. Он, безусловно, законен, но у следствия вызывает по меньшей мере недоумение", — отметил он.

По словам официального представителя СК РФ, отказ Анатолия Сердюкова от дачи показаний по делу "Оборонсервиса" расценивается следователями, как стремление воспрепятствовать следствию. Он также сообщил, что процессуальный статус бывшего министра может измениться.