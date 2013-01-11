Запрет на семью

В день, когда по григорианскому календарю произошло избиение младенцев царём Иродом, Президент России подписал закон, вызвавший негодование общественности. Запрет на усыновление американцами российских сирот, по мнению экспертов, сыграет злую шутку не только с малышами, оставшимися на попечении государства, но и с имиджем России, которую уже упрекают в возрождении «железного занавеса».

Новый «железный занавес»

Скандальный документ, неофициально названный «закон имени Димы Яковлева», уже вступил в силу. Налагая запрет на деятельность организаций по подбору приёмных детей для американцев, отныне он не позволяет нашим сиротам найти новую семью за океаном. В ответ на «акт Магнитсткого» Россия разрывает соглашение с США о усыновлении, тем самым закрывая перед воспитанниками детских домов одну из возможных дверей в счастливую жизнь.

Имя Димы Яковлева, погибшего в Америке в 2008 году, для российских парламентариев стало своеобразным символом насилия над нашими детьми в США. Историю про то, как 21-месячный малыш погиб, забытый приёмным отцом в автомобиле на 9 часов в жаркий день, в нашей стране знают все. Забывчивый же Майлс Харрисон, вместо лишения свободы до 10 лет за непреднамеренное убийство, американским судом был оправдан. Судья посчитал, что смерть ребёнка - это достаточная кара для мужчины, которая принесёт ему гораздо больше страданий, чем тюремный срок. Такое лояльное отношение к гибели приёмных детей, как оказалось позже, вполне естественно для заокеанской Фемиды.

Однако то, что за последние 20 лет американцы усыновили около 60 000 российских детей, которые теперь живут в любящих семьях, многие забывают. А если рассматривать вырванные из общей статистики вопиющие случаи, например, возвращение на родину Артёма Савельева, которого приёмная мать Торри Энн Хансен отправила одного на самолете в Россию с запиской в кармане, утверждающей, что он психопат, то картина создается, действительно, пугающая.

Сторонники принятого закона сетуют на то, что в США погибли 19 приёмных малышей. «В самой России за этот период времени насилие испытали полторы тысячи усыновлённых детей», - сообщает латвийское издание «IR» и настаивает, что нашей стране будет стыдно за принятый закон. «Желая как можно больнее отомстить американцам, депутаты Госдумы выбрали в качестве жертвенных агнцев детей. Детей, которые живут в детских домах и мечтают о семье и о настоящем доме. К тому же, именно американцы больше всего усыновляют детей, у которых проблемы со здоровьем».

И хотя омбудсмен Павел Астахов настаивает, что это не совсем так, российские граждане, действительно, неохотно усыновляют больных сирот, особенно с недугами, которые в нашей стране просто не лечат. Американская семья в таком случае - это, пожалуй, единственный шанс не только выздороветь, но и нормально существовать в обществе. Яркий пример - спортсменка Джессика Лонг. Нашедшая новых родителей в США, девочка, которой ампутировали ноги, стала паралимпийской чемпионкой по плаванию, не только сломав для себя все стереотипы, но и дав надежду тысячам других больных детей.

«Москве нет нужды налагать запрет на усыновление американцами детей из российских детских домов. Если она действительно думает и заботится о своих детях, ей достаточно подписать гаагскую конвенцию и начать сотрудничать с другими странами-участницами этого договора, обеспечивая исполнение своих директив, а если необходимо, ужесточая их. В историях усыновления за границей есть много счастливых концов, и нет никаких причин для того, чтобы полностью от этого отказываться», - пишет британская газета «The Guardian».

Российские эксперты также настаивают, что на сегодняшний день достаточно было бы просто ужесточить правила для приёмных родителей.

Встревожены и американские граждане, которые сейчас находятся в процессе усыновления. В своем заявлении представитель Национального совета США по усыновлению Лорин Кох выразила надежду, что Президент Путин всё же позволит родителям, которые уже приняли детей, забрать их домой. Но, скорее всего, милость коснётся лишь малышей, в отношении которых уже есть решение суда, а их всего около 20. Примерно тысяча детей, которых американцы только решили взять в семью, вероятно, останутся на родине.

Решение России, названное турецким изданием «Yeni Şafak» «законным возмездием в отношении США», ударило и по имиджу нашей страны, показав её не с лучшей стороны. Британский «Reuters» пишет, что «обиженный на Запад Кремль взялся за железный занавес». «Вступивший в силу в России запрет на усыновление детей американцами, в ответ на санкции к чиновникам, - иллюстрация избранного Владимиром Путиным вектора: движение к изоляционизму и торг с Западом путём манипулирования судьбой несогласного с Кремлём меньшинства». Однако пока в этих взрослых играх страдают дети.

Благими намерениями...

Сирот в России сегодня около 700 тысяч. Это сравнимо с населением Риги или, например, Амстердама. Но у львиной доли из них есть живые родители, которым они оказались не нужны, родившись, например, со сложными заболеваниями или отойдя для мам и пап на второй план, когда в их жизни появились наркотики или алкоголь.

Чтобы подтолкнуть россиян к решению взять в свою семью приёмного малыша, в нашей стране был подписан указ о предоставлении дополнительных льгот и увеличения финансирования, что по идее должно стимулировать усыновление. Но куда вымощена дорога благими намерениями, известно, пожалуй, всем. Специалисты полагают, что подобные меры могут иметь обратный эффект: в погоне за льготами и материальной наживой граждане будут брать детей в семьи, но, получив желаемую выгоду, отдавать их обратно в детские дома или просто выгонять на улицу как использованный материал, что только приведёт к волне вторичного сиротства. На сегодняшний день около 20 процентов усыновлённых детей возвращаются в государственные учреждения, а потом, обозлённые и не раз обманутые, выходят во взрослую жизнь.

Двенадцатилетняя Алиса, рассказала, почему ей пришлось вновь вернуться в стены детского дома. «Когда приёмные родители забирали меня на выходные, я была там счастлива и думала, что всё будет только лучше, когда я перееду к ним навсегда. Но когда это случилось, их будто подменили. Не было той ласки, заботы, они будто перестали меня любить. Времени не уделяли, ничего мне не покупали, но зато заставляли нянчить их родного малыша». Алиса позвонила в детдом и умоляла забрать её обратно, куда девочку и приняли.

«Порой наших воспитанников возвращают и из-за того, что родители просто не подготовлены к жизни, которая открывается для них с приходом нового члена семьи», - утверждает директор одного из московских интернатов. Часто родители отдают детей назад в переходном возрасте, когда у них не хватает сил и знаний справиться с ребенком, который становится неуправляемым. «Приёмные папы и мамы говорят, что пробовать курить в 15 лет их усыновленное дитя начинает из-за плохой наследственности. Всему виной гены. Им легче найти причину извне, чем принять, что переходный возраст - непростой период, через который нужно пройти вместе с ребёнком».

Некоторые же воспитанники, в свою очередь, честно признаются, что хотят уйти в приёмную семью не для того, чтобы любить и быть любимым. «Я хочу свободы. Хочу ходить с друзьями куда захочу. А здесь я как в тюрьме. Тут даже двери тяжёлые, массивные, наверное, для того, чтобы дети не сбежали. И забор по периметру», - признаётся Миша.

Сироты - это особенные дети и все они, даже пытаясь казаться самостоятельными, хотят лишь одного - обрести семью. Все мы принимаем её как данность, а для них - это мечта и цель. И они верят в каждую, даже малейшую, возможность, найти тех, кто их полюбит. Но даже самая несгибаемая уверенность и вера может угасать, когда закрывается одна из немногочисленных дверей. А ведь даже одна устроенная и счастливая жизнь - это очень и очень много.