В Мордовии проверили отношения подростков с алкоголем

Более полутысячи полицейских приняли участие в проведенной в новогодние дни в Мордовии операции "Алкоголь-подросток". Целью мероприятия было выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним и потребления ими спиртного.

Сотрудники полиции и представители различных министерств и ведомств, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства и общественных организаций посещали места отдыха молодежи, проверяли неблагополучные семьи, участвовали в рейдах по выявлению притонов, вели разъяснительные беседы с несовершеннолетними.

По данным МВД по РМ, ситуация в республике в принципе благополучная, тем не менее, полицейскими в ходе рейдов было выявлено более 30 ребят в состоянии алкогольного опьянения, 2 притона, в которых подростки в компании взрослых распивали спиртные напитки. Среди итогов операции и 77 административных протоколов, составленных на продавцов торговых точек, а также родителей, при прямом попустительстве которых их несовершеннолетние чада потребляли алкоголь.