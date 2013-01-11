Главный нарколог Минздрава не поддержал закон о запрете курения

Главный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн не поддерживает антитабачную инициативу депутатов Госдумы.

По его мнению, это жестоко, когда люди будут вынуждены курить на улице, особенно в холодную погоду. «Те, кто курит, и не готов бросать курить — будет курить на улице, на холоде, и будет повышение заболеваемости», — сказал главный нарколог в интервью радиостанции Business FM.

Брюн считает, что половина населения курит. А при температурах ниже 10 градусов эти люди будут простужаться.

По его мнению, надо заставлять работодателя обустроить в офисах дымопоглощающие системы.

"АН" сообщали, что депутаты ГД хотят внести в "антитабачный закон" ряд поправок. "Слуги народа" планируют оставить россиян без рабочих курилок и запретить показ сцен курения в новых кинофильмах.