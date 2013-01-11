Казанцы просят Шойгу сохранить военный госпиталь с двухвековой историей

Инициативная группа казанцев во главе с директором Музея истории медицинского университета Альфией Тутаевой подготовила обращение к министру обороны страны Сергею Шойгу с просьбой вернуть казанскому госпиталю статус лечебного учреждения.

Комплекс зданий госпиталя имеет статус исторического памятника русской архитектуры начала XIXвека. В нем принимали раненых, начиная с войны 1812 года. 2012 год стал роковым в биографии одного из старейших военно-медицинских лечебно-профилактических учреждений России. 1 июля он перестал существовать.

Отметим, что госпиталь является не только архитектурным комплексом и частью военной истории страны, но и лакомым куском дорогой земли в центре Казани. Его площадь составляет более 4,3 га с уникальными деревьями и кустарниками.

Как сообщила А.Тутаева «АН-онлайн», все надежды на возвращение госпиталю статуса лечебного учреждения защитники памятников из татарстанского отделения ВООПИиК возлагают на министра обороны страны. «Гарантом неприкосновенности этого комплекса должно остаться Российское государство», - говорится в тексте обращения.

Авторы обращения считают, что исчезновение такого памятника и изменение его вида деятельности «сродни с преступлением против своего народа».