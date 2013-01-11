Допрос Анатолия Сердюкова продолжался сегодня более двух часов, но он на вопросы не отвечал. Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следователи могут расценить отказ Анатолия Сердюкова от дачи показаний по делу «Оборонсервиса» как стремление воспрепятствовать следствию.

Процессуальный статус Сердюкова может измениться.

Право каждого гражданина России избрать свою линию в уголовном деле. Такой путь избрал бывший министр обороны. От дачи показаний бывший министр отказался, сославшись на 51 статью Конституции Российской Федерации, которая, как известно, дает право не свидетельствовать против себя или близких родственников.

«Он, безусловно, законен, но у следствия вызывает по меньшей мере недоумение. Ведь совсем недавно бывшее руководство Минобороны обещало всячески содействовать следствию в выяснении всех обстоятельств преступной деятельности и установлении круга чиновников и предпринимателей, причастных к хищениям собственности Министерства обороны.

В данной ситуации позиция бывшего министра обороны следствием может быть расценена как его стремление воспрепятствовать расследованию. Если бывший министр обороны считает, что он не причастен к тем событиям, которые сейчас стали предметом расследования, то вполне логично было бы ответить на конкретные вопросы, интересующие следователей. Но г-н Сердюков вместе с адвокатом посчитал, что проще изложить в вольной форме версию событий в выгодном для себя свете, а не отвечать следователям на неудобные вопросы по существу. А ведь у следствия масса вопросов к Сердюкову о том, как принимались решения о реализации недвижимости Министерства обороны, почему сделки совершались по определенным ценам.

Не получив ответы ни на один из поставленных вопросов, следователи будут устанавливать эпизоды преступлений и собирать доказательства их совершения следственно-оперативным путем. Нам необходимо провести массу сложных экспертиз, допросить свидетелей, провести большое количество других необходимых следственных действий. Вполне вероятно, что процессуальный статус А.Сердюкова в ходе следствия может измениться.

Уже сейчас в одно производство объединено 10 уголовных дел о незаконной реализации холдингом «Оборонсервис» крупных объектов недвижимости минобороны, в числе которых комплексы зданий военных институтов, земельные участки в Краснодарском крае, здания гостиницы «Союз» и Военторга в Москве, складской комплекс в Одинцовском районе, нефтеперевалочный комплекс Северного флота в Мурманской области и другие. Предварительный ущерб от сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

В настоящее время в рамках этого дела предъявлено обвинение Екатерине Сметановой, Максиму Закутайло и Евгении Васильевой. Кроме того ещё в одно производство объединены три уголовных дела по фактам хищения компанией «Славянка» денежных средств Минобороны, выделенных на содержание и обслуживание зданий. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения Александру Елькину, Андрею Луганскому и Юлии Ротановой. По этому уголовному делу предварительный ущерб государству составляет более 400 миллионов рублей. Помимо этого в настоящее время проводится ряд доследственных проверок и вполне вероятно, что в ходе следствия появятся и другие эпизоды», - сообщается на сайте СКР.

После допроса сам Сердюков с журналистами не общался. На вопросы отвечал его адвокат.