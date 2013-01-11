Анатолия Сердюкова допросили и отпустили

В Москве, в здании главного управления Следственного Комитета России сегодня состоялся допрос свидетеля по уголовному делу "Оборонсервиса" Анатолия Сердюкова, его опросили в присутствии адвоката Генриха Падвы, ранее болевшего, и отпустили, передают Интернет-СМИ.

АН напоминают читателям, что громкий коррупционный скандал разразился в Минобороны в октябре минувшего года, по версии следователей, чиновники, подчиняющиеся Сердюкову, причастны к махинациям при совершении сделок с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису". После серии обысков и возбуждения уголовных дел Путин отправил Сердюкова в отставку.