В рамках сегодняшнего визита в Петербург Шойгу посетит Кронштадский собор

Министр обороны в рамках сегодняшней рабочей поездки в Петербург намерен посетить военные вузы и Кронштадтский морской собор. В эти минуты Сергей Шойгу находится в академии тыла и транспорта на Васильевском острове, где он заслушивает доклады личного состава, а потом проведет встречу с ветеранами.

Изначально планировалось, что министр также посетит Военно-медицинскую академию и Военно-морскую академию им. Кузнецова в присутствии прессы, однако на прошедшем этой ночью совещании было принято решение, как объявил представитель пресс-служба Минобороны, что практически вся работа министра в Северной столице пройдет в закрытом от СМИ режиме. Известно только, что после Петербурга Шойгу отправится в Кронштадт и посетит кадетский корпус , а также Морской собор (по информации «Фонтанка.ру»).