Кадырова возмущает поведение земляков вне Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возмущен поведением некоторых уроженцев республики, уехавших в другие регионы. Кадырову не нравится, как его земляки ведут себя вызывающе, становятся участниками различных разборок, устраивают танцы в общественных местах, где это не принято.

Поведение чеченской молодежи глава республики обсудил с республиканским министром по делам молодежи Хож-Бауди Дааевым и министром ЧР по национальной политике, печати и информации Мурадом Тагиевым. По мнению Кадырова, если молодые люди не хотят соблюдать общепринятых норм поведения, то они должны возвращаться домой.

Он считает, что молодым людям необходимо напоминать о чеченском народном этическом кодексе, о незыблемых требованиях традиций и обычаев. «Они обязывают истинного чеченца быть образцом поведения в любом обществе, в любой ситуации. И важно тому, кто по каким-то причинам стал забывать про эти нормы, своевременно напомнить о них», - сказал Рамзан Кадыров.

Кадыров поручил министру работать с молодежью через социальные сети и привлекать к работе депутатов от Чечни, чтобы воспитать молодежь культурной, целеустремленной, образованной и дружественной, сообщается на сайте правительства Чечни. «Мы должны нашей молодежью гордиться, а не стыдиться»,- подчеркнул Рамзан Кадыров.