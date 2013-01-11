Ученые-химики назвали идеальные сочетания продуктов

Ученые-химики из США выяснили, почему некоторые продукты идеально сочетаются между собой, а другие — вообще никак. Американские химики доказали, почему безупречно сочетаются клубника со сливками и алкогольные напитки с ягодами и фруктами.

Ученые, разложив на составляющие большое количество популярных продуктов, установили: чем больше общего у двух продуктов, тем вкуснее кажется их сочетание. И наоборот, если у продуктов крайне мало общего, их сочетания не приятны, например грибы, рыба и орехи.

Но есть и такие продукты, которые сочетаются практически со всеми остальными. Например, кофе и какао приятны в виде сладкого или несладкого напитка. Их также хорошо применять как основу для соусов.