Волонтеры Фонда Дмитрия Солунского устроили Рождественский праздник

Еще накануне праздника состав участников оставался неизвестным, но к обеду стали подтягиваться те, кто откликнулся на призыв о помощи, размещенный в Интернете, сообщает епархиальное информационное агентство «Вода живая».

Кто-то нес угощение и теплые вещи, несколько поющих людей, встретившись впервые и устроив спевку, решили исполнить перед бездомными рождественские колядки. Волонтер Светлана, например, не только пела, но и привезла на машине полный багажник теплых вещей и обуви. Люди приносили пироги и торты. Но главное, принимали живое участие в акции.



"Поздравление вышло импровизированным и спонтанным. До последнего момента мы не были уверены, что все пройдет гладко. А в итоге поздравляющих собралось больше, чем бездомных, что, конечно, радостно осознавать", - рассказала сотрудница фонда Анастасия Селезнева.



Подопечных фонда пришло немного не потому, что их мало на улицах города. Большинство сейчас больны. Отлеживаться людям без крова приходится в подвалах или лежанках у теплосетей. Волонтеры постоянно предлагают помощь с размещением в больницах и приютах, но далеко не все хотят уходить с улицы.



Фонд святого Димитрия Солунского существует с 2003 года. Его директор и духовник - священник Даниил Василевский, настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины при детской городской больнице номер 2. Кроме помощи бездомным, которых ежедневно кормят, снабжают одеждой и лекарствами, фонд поддерживает малоимущих. Прошедшие подготовку волонтеры оказывают сестринский уход юным пациентам больницы.