Собчак прокомментировала инициативу РПЦ ввести налог на "малодетность"
11 января 2013, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая и член Координационного Совета оппозиции Ксения Собчак высказала свое мнение об инициативе главы синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоирея Димитрия Смирнова.
"Предлагаю РПЦ ввести налог не только, как выразился протоиерей Смирнов, на "бездетность" и "малодетность" но и на качество детей. Причем налог на качество детей должен быть прогрессивным: если ребенок не православный или, не дай Бог, либерал, то налог, естественно, больше".
Он предложил ввести налог на "бездетность" или "малодетность". Протоиерей Димитрий Смирнов предположил, что полученные с этих налогов средства можно было бы направить на поддержку усыновителей детей-сирот.
По мнению представителя РПЦ, те, кто не хотят или не могут идти на подвиг рождения детей, могут поучаствовать в этом деньгами. Он считает, что налог должен быть небольшим.
Отметим, у Ксении Собчак детей пока нет. Но она принимает участие в благотворительных акциях.