Телеведущая и член Координационного Совета оппозиции Ксения Собчак высказала свое мнение об инициативе главы синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоирея Димитрия Смирнова.

"Предлагаю РПЦ ввести налог не только, как выразился протоиерей Смирнов, на "бездетность" и "малодетность" но и на качество детей. Причем налог на качество детей должен быть прогрессивным: если ребенок не православный или, не дай Бог, либерал, то налог, естественно, больше".

Он предложил ввести налог на "бездетность" или "малодетность". Протоиерей Димитрий Смирнов предположил, что полученные с этих налогов средства можно было бы направить на поддержку усыновителей детей-сирот.

По мнению представителя РПЦ, те, кто не хотят или не могут идти на подвиг рождения детей, могут поучаствовать в этом деньгами. Он считает, что налог должен быть небольшим.

Отметим, у Ксении Собчак детей пока нет. Но она принимает участие в благотворительных акциях.