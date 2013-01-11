В Роснедрах прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче нефрита в Республике Бурятия. О проведении обысков в главном офисе Федерального агентства по недропользованию стало известно 11 января.

Были изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Но точную дату, когда именно состоялись обыски, представители МВД не назвали.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного департамента МВД России выявили новые факты в "нефритовом деле".

По версии следствия, в мае прошлого года Роснедра объявили конкурс на право пользования нефритовыми месторождениями на участке Баунтовский в Бурятии.

По результатам квалификационного отбора определились основные претенденты, однако итоговое заседание приказом Роснедр было отменено, а официальная документация участников конкурса похищена.

По данному факту было возбуждено дело по ч.1 ст.325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).

По данным МВД, обыски в офисе Роснедр также проводились в рамках поручения президента РФ относительно декриминализации нефритовой отрасли страны, а также уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД России по ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).