Во всем мире сегодня отмечается день "спасибо". Как известно, на Руси слово "спасибо" родилось в ХVI веке. Часто произносимое словосочетание "спаси Бог" переродилось в одно слово.

Надо отметить, что корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже просто благодарности. Из этого следует, что и русское "спасибо", и "спасибо", произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют большое значение для культуры любого народа.

Староверы не используют слово "спасибо". Они совсем избегают его в своей речи, в связи с тем, что это слово родилось из словосочетания "спаси Бай". Бай — это имя одного из языческих богов, напоминает Календарь событий.

Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Вероятно, жить без слов благодарности было бы грустно.