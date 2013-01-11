Сердюков прибыл на допрос в Главное следственное управление

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков сегодня прибыл на допрос в Главное следственное управление. Его автомобиль проехал несколько минут назад через ворота. Экс-министр должен ответить на вопросы по делу "Оборонсервиса".

В эти минуты в Следственном комитете начинается допрос.

Напомним, Сердюков проходит свидетелем. Накануне адвокат экс-главы Минобороны Генрих Падва заявил о своем хорошем самочувствии и готовности 11 января явиться со своим подзащитным на допрос.

Анатолий Сердюков должен дать свидетельские показания в рамках уголовного дела о махинациях с объектами недвижимости, принадлежащими компании "Оборонсервис", подконтрольной Минобороны.

Допрос бывшего министра должен был состояться 28 декабря 2012 года, но Сердюков отказался отвечать на вопросы, сославшись на болезнь своего адвоката. Следователи перенесли допрос на 11 января 2013 года.