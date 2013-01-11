Полицейский получит премию за отказ от взятки

Весьма необычное продолжение получила история с поимкой на взятке волгоградца, пожелавшего ускорить процесс постановки на учет 85-ти машин «скорой». Руководством ГУ МВД Волгоградской области принято решение о выдаче премии сотруднику полиции, отказавшемуся от взятки. Денежное вознаграждение от начальства полицейский получит равнозначное сумме, предложенной мошенником – а именно, 40 тыс. рублей.

Напомним, что накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, совместно с оперативниками Управления ФСБ, по подозрению в даче взятки руководителю межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации транспортных средств УГИБДД задержали сотрудника одного из медицинских учреждений Волгограда. 22-летний подозреваемый предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение за ускорение процедуры постановки на учет 85-ти специализированных автомобилей скорой помощи.