На сейсмоустойчивость зданий на Дальнем Востоке потратят более 25 млрд рублей

25 млрд. 650 млн. рублей - эти деньги будут потрачены на повышение сейсмоустойчивости жилых домов и других объектов на Дальнем Востоке. Такие расходы предусмотрены специальной целевой программой, рассчитанной до 2018 года, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В некоторых регионах округа эти работы уже ведутся. Так, на Камчатке укреплены конструкции 38 жилых домов, двух детских садов, школы, поликлиники, построено 9 жилых домов в Петропавловске-Камчатском, строится ещё два на 100 квартир в г. Елизово. В Сахалинской области по новым правилам построен 71 жилой дом, проведены работы по сейсмоусилению двух жилых домов, шести объектов социальной сферы, еще на двух ведутся работы. С небольшим отставанием идет реализация программы в Амурской области. В г. Тында ведется строительство двух многоквартирных жилых домов и микрорайона малоэтажного жилья.

Как отметил директор департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития Николай Чаткин, в ближайшей перспективе следует отдавать предпочтение строительству малоэтажной застройки, с использованием легких строительных материалов. По его словам, возведение надежных зданий выгодно не только с экономической точки зрения, но и с эстетической - сейсмоусиленные дома, как правило, выглядят непрезентабельно и по комфорту значительно уступают вновь построенным.

Землетрясения на Дальнем Востоке происходят регулярно, в некоторых субъектах – несколько раз в год. К счастью, большинство из них обходится без жертв и разрушений. Чаще и сильнее всего «трясет» Камчатку, Сахалин, Курилы. Реже толчки происходят в Амурской области, совсем непривычно это явление для жителей Хабаровского края, Якутии, Чукотки, Приморья и Магаданской области. Так, в Хабаровске в последний раз это случилось весной 2012-го года, но сила толчков не превысила трех баллов. Между тем, повышенные риски сильных землетрясений магнитудой свыше 7,5 на Сахалине, Курилах и в Камчатском крае прогнозирует МЧС России в 2013 году, сообщает пресс-служба ведомства. По оценке экспертов Центра «Антистихия» МЧС РФ, подземные толчки могут вызвать цунами высотой до восьми метров.