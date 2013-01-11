В Москве откроется первый немецкий визово-сервисный центр
11 января 2013, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве 11 января откроется первый в России немецкий визово-сервисный центр. Теперь получить визу в Германию будет гораздо проще. Новый визовый центр будет специализироваться на выдаче краткосрочных шенгенских виз.
В столице откроется порядка 60 "окон для приема документов". До появления визового центра их в Москве было лишь 18. Заявителям теперь не обязательно подавать документы на визу лично - можно просто заполнить доверенность на другого человека.
Другими типами въездных документов будет, как и ранее, заниматься консульский отдел посольства ФРГ.
Посол Германии в России Ульрих Бранденбург пообещал, что подобные визово-сервисные центры вскоре будут открыты и в других российских городах.
В Москве немецкий визовый центр располагается по адресу: улица Шаболовка, дом 31, строение 5. Он будет работать в будни с 8:30 до 17:00 мск. Документы начнут принимать с понедельника, 14 января.