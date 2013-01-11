В Москве откроется первый немецкий визово-сервисный центр

В Москве 11 января откроется первый в России немецкий визово-сервисный центр. Теперь получить визу в Германию будет гораздо проще. Новый визовый центр будет специализироваться на выдаче краткосрочных шенгенских виз.

В столице откроется порядка 60 "окон для приема документов". До появления визового центра их в Москве было лишь 18. Заявителям теперь не обязательно подавать документы на визу лично - можно просто заполнить доверенность на другого человека.

Другими типами въездных документов будет, как и ранее, заниматься консульский отдел посольства ФРГ.

Посол Германии в России Ульрих Бранденбург пообещал, что подобные визово-сервисные центры вскоре будут открыты и в других российских городах.

В Москве немецкий визовый центр располагается по адресу: улица Шаболовка, дом 31, строение 5. Он будет работать в будни с 8:30 до 17:00 мск. Документы начнут принимать с понедельника, 14 января.