СМИ пишут, что депутаты ГД хотят внести в "антитабачный закон" ряд поправок, так, в частности, "слуги народа" планируют оставить россиян без рабочих курилок и запретить показ сцен курения в новых кинофильмах.

В России, АН напоминают, Государственная Дума в декабре 2012г. приняла в первом чтении правительственный вариант антитабачного законопроекта (№Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма").

Запрет на курение на рабочих местах, в учреждениях, спортивных и коммунальных организациях, на пляжах и детских площадках вступит в законную силу с мая 2013 года.

С июля 2014 года запрет распространится на медучреждения, поезда дальнего следования, гостиницы и рынки, территории рядом с транспортными узлами, напоминаю т "Известия".

По данным "Известий" , авторы поправок, среди которых два депутата от ЕР и один от ЛДПР, предлагают полностью активировать закон уже с 1 января 2014 года.

АН обращают внимание, что согласно замыслу законотворцев, теперь показ снятого ранее фильма, например "Место встречи изменить нельзя" или любой другой картины,где герои курят, должен сопровождаться рекламой о вреде курения, "идущей перед началом и во время демонстрации таких произведений".