Генпрокуратура РФ направит Лондону очередной запрос о выдаче Березовского

Генеральная прокуратура России готова направить властям Великобритании очередной запрос о выдаче предпринимателя Бориса Березовского. Заместитель генпрокурора РФ Александр Звягинцев уточнил, что ведомство готово направить в Лондон еще один запрос о выдаче Березовского, "если обстоятельства этого потребуют".

По его словам, такой запрос может направить как Генпрокуратура России, так и Генпрокуратура Украины, пишет "Российская газета".

Напомним, в конце прошлого года, 23 декабря, телеканал "Россия" показал фильм "Березовский", в котором рассказывается о нескольких резонансных преступлениях, с которыми якобы связан беглый олигарх Борис Березовский. Генпрокурор Юрий Чайка поручил направить материалы фильма в Следственный комитет РФ для проведения доследственной проверки изложенных в нем фактов и принятия соответствующего процессуального решения. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что СКР выполнит поручение.

В России Березовский признан виновным по ряду обвинений в мошенничестве, хищении и отмывании денег компаний "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". За это он был приговорен заочно к 13 годам лишения свободы.

Борис Березовский с 2000 года проживает в Великобритании. В 2003 году суд в Лондоне отказался выдать его по запросу Генпрокуратуры РФ и напомнив, что он имеет статус беженца.