Обнародован список из 100 советских фильмов для изучения в школе

В четверг на официальном сайте Министерства культуры РФ обнародован список, составленный ведомством, из 100 советских фильмов, которые рекомендованы для изучения в школе. Наряду с "Войной и миром" в список внесен мультфильм "Ежик в тумане".

В список, в частности, вошли: "А зори здесь тихие", "Андрей Рублев", "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Броненосец 'Потемкин'", "Война и мир", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Зеркало", "Курьер", "Маленькая Вера", "Не горюй!", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "Чучело", "Стенька Разин", "Собачье сердце" и другие киноленты.

Как сообщает Лента. ру, в создании списка принимали участие ВГИК, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, Российский институт культурологии, Российский институт истории искусств, Госфильмофонд России и Союз кинематографистов РФ.