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В Волгограде нарастает скандал, связанный с реорганизацией скорой помощи

10 января 2013, 21:52 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

В Волгограде нарастает скандал, связанный с реорганизацией скорой помощи
Фото с сайта www.wikidigger.ru

Скандал вокруг передачи спецавтохозяйства службы 03 Волгоградской области в частные руки разгорается и обрастает новыми нелицеприятными фактами. Сегодня посредник «Новой скорой помощи Волгограда» – 22-летний житель областного центра – задержан за взятку полицейскому за постановку 80 неотложек на учет.

Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в СУ СКР по Волгоградской области, на основании материалов УФСБ и МВД по региону возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). По данным следствия, в конце прошлого года подозреваемый решил устроиться на работу в созданную компанию «Новая скорая помощь – Волгоград». От будущего работодателя он получил указание зарегистрировать 80 карет «скорой помощи». С целью ускорения данной процедуры 22-летний волгоградец предложил сотруднику полиции взятку в сумме 40 тысяч рублей.

9 января при передаче денег молодой человек был задержан оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Ведется следствие.

В ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что подозреваемый является сотрудником одного из медицинских учреждений Волгограда. Также, по данным полиции, поставить на учет он собирался 85 автомобилей.

А тем временем, в прокуратуру Волгоградской области обратились водители подстанций «скорой помощи» - всего 273 человека – с просьбой «разобраться в законности передачи автотранспортной услуги «скорой помощи» в частную собственность - ООО «Новая скорая помощь». 

«Всех работников предприятия интересует, ПОЧЕМУ и КТО не дал нашему предприятию - государственному бюджетному учреждению «Спецавтохозяйство системы здравоохранения Волгограда» - возможность участвовать в торгах?», - задают вопрос водители.

Кроме того, из письма стало известно, что по программе модернизации здравоохранения Спецавтохозяйство в 2012 году получило 31 новый автомобиль, из них 5 автомобилей «Форд» класса «А», остальные оснащены по классу «В». Фирма же, выигравшая  конкурс, обязывается поставить автомобили класса «С» (санитарный автомобиль, без медицинского оборудования). Оборудование предполагается переставить с действующих карет «скорой помощи», принадлежащих государству, на частные автомобили ООО, выигравшего конкурс. Также по модернизации до конца 2012 года все имеющиеся автомобили «скорой помощи» были оборудованы системой «ГЛОНАСС», которую тоже планируют переставить на машины нового собственника «скорой». Насколько это законно, прокуратуре Волгоградской области предстоит разобраться.

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