Опекунство над челябинским сиротой решил взять на себя депутат от ЛДПР

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Вайнштейн решил взять опекунство над воспитанником челябинского интерната Максимом Каргапольцевым, который якобы написал письмо Владимиру Путину с просьбой о возможности его усыновления гражданами США.

По словам Сергея Вайнштейна, он готов оформить все необходимые для этого документы, он и его супруга уже обсуждали возможность взять к себе нескольких детей.

Он сказал: "Взять на себя ответственность за судьбу Максима — наше совместное решение. Мы с супругой поможем получить ему образование в России, а если будут проблемы со здоровьем, то у нас в стране есть хорошие врачи. В случае необходимости наша семья готова отправить Максима на лечение и заграницу. Я сам голосовал за этот закон и считаю, что детей должны усыновлять российские семьи".

Сам Максим признался, что рад разрешению ситуации.

Сегодня Сергей Вайнштейн подарил Максиму сотовый телефон и ноутбук.

А все воспитанники челябинского школы-интерната теперь будут получать постоянную шефскую помощь, сообщают интернет-СМИ.