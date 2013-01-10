М. Каргопольцев, якобы написавший письмо Путину, в будущем намерен посетить США
10 января 2013, 21:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
//Общество
10 января 2013, 21:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Парфюм для игроков, спарринги с бойцами ММА – чем удивит Traktor Open 01.08 21:42
Руководство ММК одобрило создание экологического совета на Южном Урале 01.08 13:09
По Челябинску курсирует автобус с видеокамерами и Wi-Fi 01.08 06:54
В общественный совет по экологии на Южном Урале войдут федеральные эксперты 31.07 14:23
Южноуральским муниципальным служащим поднимут зарплату 31.07 10:19
Южноуральская школьница отправится на Северный полюс 31.07 09:26
Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена 31.07 08:28
В Сосновском районе появится новый ФОК и стадион 30.07 15:28
В Челябинске фестиваль «10 добрых дел» приглашает к участию 30.07 12:59
Стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в Челябинске 30.07 12:08
На Южном Урале будет снижен транспортный налог 30.07 10:34
Беларусь и Южный Урал откроют совместные туристические маршруты 30.07 09:02
В Челябинске запрещено движение грузовиков 26.07 12:44
Алексей Текслер вручил синюю папку главе Чебаркульского района 26.07 12:27
На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год 26.07 12:19
На матчах «Трактора» разыграют две квартиры 26.07 08:46
Лучшая техника и племенные быки представлены на Дне поля 25.07 13:31
Бой Ковалева и Ярда вызвал большой интерес у фанатов бокса 25.07 13:25
Аврал при подготовке саммитов помешал бы благоустройству Челябинска 25.07 13:21
Работники ЧТПЗ ярко отметили День металлурга 24.07 11:31
В Челябинске пройдет массовый марафон 23.07 21:40
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Спикер челябинского парламента не планирует переезд в Москву 23.07 13:35
Если фронтальный погрузчик – то SDLG 23.07 13:07
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