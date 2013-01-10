М. Каргопольцев, якобы написавший письмо Путину, в будущем намерен посетить США

Воспитанник челябинского школы-интерната № 13 Максим Каргопольцев, якобы написавший письмо Путину, в будущем намерен посетить США и стать дипломированным юристом, об этом рассказал сам Максим чиновникам, посетившим его.

Сегодня школу-интернат номер 13, где живет и обучается Максим, якобы написавший письмо Путину, с просьбой разрешить ему переехать в приемную семью в США, посетили чиновники и журналисты.

Интересно, что отношения с семьей Уолленов, гражданами США, Максим поддерживает уже семь лет, именно эту фамилию подросток использует как свою в социальных сетях.

Максим Каргопольцев сообщил, что никогда не обращался к Путину ни с устным обращением, ни с письменным, ни через СМИ.