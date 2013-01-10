В Москве ГИБДД 13 января ограничит движение в центре города из-за марша оппозиции, "марш против подлецов" пройдет в знак протеста против принятия закона Димы Яковлева, акция согласована с властями Москвы.

Ограничение коснется и общественного транспорта и начнется с 11.00.

Невозможно будет проехать по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, Большому Путинковскому переулку и проспекту академика Сахарова.