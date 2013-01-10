Соглашение с США об усыновлении будет действовать до 2014 года

В четверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение об усыновлении с США сейчас действует и будет действовать в течение года. Свое действие оно прекратит в начале января 2014 года.

Дмитрий Песков пояснил журналистам, что согласно документу об усыновлении, "соглашение действует до истечения одного года с даты, когда одна из сторон по дипломатическим каналам уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".

Напомним, так называемый "закон Димы Яковлева" назван в честь мальчика, погибшего в США в июле 2008 года после того, как приемный отец на целый день оставил его в закрытой машине, он стал ответом России на принятый в США "акт Магнитского", который вводит визовые санкции в отношении ряда россиян.

28 декабря 2012 года федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" был подписан президентом России Владимиром Путиным.

А 1 января 2013 года МИД России официально передал посольству США в Москве ноту с уведомлением о прекращении действия соглашения об усыновлении с США в связи со вступлением в силу с этой же даты федерального закона, уже подписанного главой российского государства.