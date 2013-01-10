Максим Каргопольцев: Я хотел бы поехать в Америку, но письмо президенту не писал

Максим Каргопольцев - 14-летний сирота-инвалид из челябинского интерната, о котором так много говорят в СМИ и Интернете, рассказал, что не писал письмо российскому президенту, но мальчик признался, что очень хотел бы поехать в Америку.

"Я не писал письма президенту России Владимиру Владимировичу. И все то, что сейчас написано в Интернете, все то, что сейчас обсуждают, – это неправда. Правда в том, что есть семья, которая год назад подала документы, правда в том, что меня хотят усыновить, и правда в том, что я хотел бы поехать в Америку", - цитируют Максима Вести.ру.

Денис Мацко - директор челябинской школы-интерната № 13, где воспитывается Максим, подтвердил, что ребенка действительно хотела усыновить американская семья, но им было отказано из-за неправильно оформленных документов. Он также подчеркнул, что это событие произошло задолго до вступления в силу "закона Димы Яковлева", который, в частности, запрещает гражданам США усыновлять российских детей-сирот.

"На самом деле отказ американские граждане получили раньше – еще в ноябре месяце. Потому что у них были неправильно оформлены документы. Если говорить о том, почему именно у них не получилось – надо оптимистично смотреть на вещи: не получилось у них, получится у других. Во-вторых, ему уже 14 лет, и как он говорит сам журналистам, – "вырасту и уеду". Так что мальчик станет скоро совершеннолетним и сам примет решение", - рассказал директор интерната.