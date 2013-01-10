Подростка из Челябинского интерната спрятали

Представитель фонда поддержки гражданских свобод «Правовая миссия» Александр Корецкий, рассказал в Твиттере, что воспитанника Максима Каргопольцева нет в интернате №13 и сотрудники увезли его в неизвестном направлении.

«Вернулся из челябинского интерната. Узнал, что туда приезжала делегация чинуш во главе с Юревичем (губернатор Челябинской области – прим. «АН-Онлайн»). И парня куда-то увезли. Пока я был на территории интерната, мне все говорили, что его нет, либо уехал. Сотрудники ведут себя сдержанно».

В свою очередь, омбудсмен Астахов подтвердил, что действительно есть американская семья, которая хотела усыновить Каргопольцева, но получила отказ еще до того, как был принят "антисиротский" закон. "Ранее семья из США хотела усыновить подростка, но получила отказ, т.к. действовала "напрямую", минуя органы усыновления, с нарушением закона", - написал он в своем микроблоге.

И ещё Астахов добавил: «Более того, Челябинская область не работает с США по усыновлению детей после скандала с Иваном Скоробогатовым, погибшим от рук амер. усыновителей».

В четверг местные СМИ распространили информацию, что 14-летний Каргопольцев направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой позволить американской семье, с которой он общался на протяжении семи лет, усыновить его, несмотря на вступивший в действие «закон Димы Яковлева». В скором времени, директор интерната опроверг эту информацию, заявив, что эту историю придумали журналисты.