Пляжи Николаевки не оправились от шторма (ФОТО)

Крымский приморский поселок городского типа, расположенный в 40 километрах от крымской столицы, популярное место летнего отдыха приезжих и жителей Симферополя. Прибрежная зона здесь напоминает сцены из фантастического фильма-катастрофы (см фото)

Многие из побывавших в Николаевке на отдыхе поражаются загрязненностью, как зон отдыха, так и участков вдоль дорог, включая трассу Симферополь-Николаевка. Бытовой мусор случается настолько плотно укрывает прилегающие к трассе поля, что кажется, будто он на ней растет. Особенно этот эффект заметен после ветреной погоды.

Но настоящей бедой для прибрежных строений – спусков к морю и обустроенных зон, стал зимний шторм 2012 года, с легкостью разметавший, казалось-бы возведенные навек конструкции. Стихия, словно игрушечные сооружения рушила подъездные пути и бетонные лестничные марши. Их, валяющиеся вдоль береговой линии, потихоньку затягивает песком, а раздробленные части, разбросанные то тут, то там, выглядят на пляжных просторах очень фантасмагорично.