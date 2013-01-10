Протоиерей Димитрий Смирнов предложил ввести налог на малодетность

Бездетные и даже не многодетные российские семьи должны платить налог для поддержки людей, решивших усыновить ребенка. Не хочешь или не можешь рожать – поучаствуй в этом деньгами, считает протоиерей Димитрий Смирнов.

«Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», - заявил глава синодального Отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами. По его словам, средства, выручаемые от этого налога, должны направляться на поддержку семей, которые усыновляют сирот, сообщает vz.ru.



«Почему в Америке усыновляют детей? Потому что государство сразу дает достаточно денег, чтобы не только их кормить, но и самому жить безбедно», - сказал отец Димитрий, который на протяжении долгого времени опекает три детских дома в России.