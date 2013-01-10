Депардье решил стать гражданином Бразилии

Жерар Депардье, на днях получивший российский паспорт, заявил о своей готовности стать гражданином Бразилии, если власти страны предложат ему такую возможность.

«Я уже говорил, что я гражданин мира, и если бразильские власти однажды предоставят мне паспорт своей страны, я, конечно, приму его», - цитирует Депардье бельгийское издание RTL.

На волне известий о новых странах, где Депардье мог бы стать налоговым резидентом, известный голландский радиокомментатор Бернард Хаммельбург вообще предложил Депардье переехать жить в Северную Корею.

«Для тех, кто вообще не настроен платить налоги, есть хорошее место! Там их отменили еще в 1974 году. И называется оно Северная Корея» - заявил он.