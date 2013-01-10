Предприниматель Тиньков получил травму на итальянском курорте

Известный российский предприниматель Олег Тиньков получил серьезную травму колена, катаясь на горных лыжах на итальянском курорте Три Долины во время новогодних каникул. Как он сам написал на своей страничке в Facebook, его в безобидной ситуации сбил новичок во время спуска с горы. Врачи диагностировали у него разрыв связок и провели операцию по удалению мениска. Теперь Тинькову предстоит не меньше шести месяцев реабилитации.

«Отлично начал фрирайдовый сезон в 3 Долинах, поехали с семьёй на детский Dolomiti Superski- дерьмо полное, одни голубые трассы, которые я всегда ненавидел как самые опасные, - написал Тиньков. - В последний день спускаясь с маленьким ребенком, был сбит каком-то новичком-толстяком сзади, который летел бесконтрольно. Разрыв связки и удаление менисков. Первая травма за 20 лет, были и Аляска и эпические коридоры Шамони и Тинь, мог убить себя и травмировать сотни раз но САМ, и тут, обидно, до слёз. 6 месяцев реабилитации и прощай Камчатка, Куршевель, Курмайор и другие запланированные каталки.

«Друзья, катайтесь вне трасс, трассы это очень опасно, я это знал, но к сожалению в моей любимой Италии нет фрирайда. Начинаю новую жизнь», - добавил он.