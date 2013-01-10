В столичном МВД ходатайствуют об освобождении дворника Бахрома Хуррамова

В четверг в пресс-службе столичного главка сообщили, что в МВД Москвы намерены ходатайствовать об освобождении под подписку о невыезде дворника - 35-летнего гастарбайтера Бахрома Хуррамова, сломавшего челюсть школьнику-хулигану.

Напомним, Бахром Хуррамов арестован решением Зюзинского райсуда до 6 февраля. Ему инкриминируют статью 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе пояснили, что "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 12-летнему школьнику, начальником ГУ МВД России по Москве Анатолием Якуниным принято решение о выходе дознавателя с ходатайством в суд об изменении обвиняемому меры пресечения на подписку о невыезде".

В правоохранительных органах сообщили, что в ходе расследования вскрылись новые факты. Было установлено, что пострадавший Артем Хотеев, в которого обвиняемый бросил палку, причинив тем самым травму лица, сам может быть причастен к ответственности за хулиганские нападения на приезжих из стран Средней Азии. Не исключено, что обвиняемый Бахром Хуррамов метнул в подростка черенок от лопаты, обороняясь от него.

В четверг ранее глава профильной комиссии Общественной палаты (ОП) РФ адвокат Анатолий Кучерена заявил, что ОП намерена провести собственное расследование инцидента. По его словам, эта история вызвала широкий резонанс в обществе, и "мы решили взять под свой контроль расследование дела и разобраться во всей этой ситуации".

Сегодня в защиту арестованного дворника выступили жильцы дома. Они передали в полицию коллективное письмо, в котором утверждают, что Бахром Хуррамов, его жители называли просто Борей, всегда приходил на помощь и отличался культурой и трудолюбием. А пострадавший от действий дворника Артем Хотеев и его компания регулярно травили работников коммунальной службы, обзывали их и кидались в дворовых работяг снежками, рассказали жители.

Оказалось, что пострадавший слыл хулиганом не только во дворе, но и в школе: он разместил на своей странице сети "ВКонтакте" видеозапись избиения подростка. Видеозаписью уже заинтересовались в полиции.