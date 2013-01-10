В России 11 января откроется первый визовый центр Германии

Первый визовый центр Германии в России откроется 11 января 2013г. в Москве. Об этом сообщил посол Германии Ульрих Бранденбург на пресс-конференции в столице Российской Федерации.

До конца весны 2013 г. визовые центры будут открыты в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. "Мы выдерживаем сроки рассмотрения документов на выдачу виз, однако есть проблема с записью на сдачу документов", - отметил посол. Дипломат выразил надежду, что открытие визовых центров будет способствовать росту заявок на получение немецкой визы.



В Санкт-Петербурге открытие визового центра не планируется. "Традиционно многие жители Северо-Западного региона получают шенгенские визы в посольстве Финляндии", - пояснил он, сообщает РБК.

Посол ФРГ в России отметил, что в визовый центр можно будет обратиться за получением краткосрочной шенгенской визы сроком пребывания до 90 дней в течение полугода. При этом личное присутствие подающих документы на визу на собеседовании необязательно. За остальными типами виз необходимо лично обращаться в посольство или консульство.

Также У.Бранденбург напомнил, что в 2012 г. в посольство и консульство Германии поступило около 380 тыс. обращений на получение виз. Рост обращений по сравнению с 201 1г. составил около 10%.