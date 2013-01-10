Песков: В Кремле не получали письмо от сироты-инвалида из Челябинского интерната

В пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле не получали письмо от 14-летнего сироты-инвалида из Челябинского интерната с просьбой о его усыновлении приемными родителями из США.

Пресс-секретарь сказал журналистам, что на данный момент "могу сказать одно: сведения о том, что мальчиком такое письмо отправлено, не нашли своего подтверждения". Он также отметил, что "мы самым тщательным образом все проверили — никакое письмо в Администрации президента не получали", "проверили все возможные каналы, по которым оно могло поступить".

Дмитрий Песков подчеркнул, что "мы самым внимательным образом относимся к подобным обращениям в адрес президента. В этой связи мы предприняли ряд шагов, чтобы проверить информацию, появившуюся в СМИ".

Поясним, накануне челябинские СМИ сообщали, что воспитанник интерната для детей с ограниченными возможностями 14-летний Максим Каргопольцев, который страдает генетическим заболеванием, написал российскому президенту Владимиру Путин и депутатам Госдумы РФ письмо с просьбой разрешить ему уехать в США к семье, которая ранее подала документы на его усыновление. Однако семья не успела завершить процедуру в связи со вступлением в силу так называемого закона Димы Яковлева, который запретил американцам усыновлять детей из России. По словам мальчика, он семь лет общается со своими потенциальными усыновителями и уже побывал у них в США.

Депутат от "Единой России" Екатерина Лахова, узнав об этом письме, назвала его провокацией и отметила, что ребенок не мог сделать это самостоятельно. По ее словам, директор интерната, где проживает Каргопольцев, заявил, что мальчик сам ему рассказал, что никакого письма не писал.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов в своем микроблоге в Твиттер назвал письмо подделкой и бессовестной спекуляцией ситуации: "Никто не запрещает брать и вывозить детей для проведения лечения, оздоровления, реабилитации за границу. В том числе в США. Если люди действительно хотят помочь ребенку-сироте, нуждающемуся в индивидуальном лечении — возможности есть. Для этого не обязательно его усыновлять".