Проект Закона о рыбалке: старые песни на новый лад

Правительство внесло в Думу законопроект «О любительском рыболовстве». Рыболовы-любители во многих регионах России, прочтя проект, не обнаружили большой разницы с теми законодательными актами, которые в 2011 году стали причиной массовых митингов рыболовов.

Если такой закон будет принят, то, как считают рыболовы-любители, будет фактически узаконена постепенная приватизация водоемов России, потому как их отдают в пользование фирмам и частным лицам на 25 лет.

Правительство уже больше года пытается провести закон «О любительском рыболовстве». Все его прошлые редакции вызывали бурю возмущения среди рыбаков. Во многих местах в короткое время оказались скуплены все берега и водоемы, даже на Волге. Волна митингов прокатившихся по стране заставила правительство искать новые формулировки, но суть остаётся прежней.

Наиболее массовые выступления были в Поволжье, где рыбалка является частью образа жизни. В Казани выступления рыбаков собирали на митинг до 5 тысяч человек. Многие наблюдатели полагают, что именно с этого момента в стране начала расти протестная активность.